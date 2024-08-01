İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde Borsa üyesi 7 firmanın yer aldığını açıklayan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Zorlu ekonomik şartlara rağmen kentimizin sanayideki dayanıklılığını ve üretimdeki gücünü ortaya koyan firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” araştırmasının ardından, daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500 Listesi’nde 2 milyar 958 milyon TL ile Biska Tekstil ilk sırayı alırken, Bursa’dan ise gıda, otomotiv yan sanayi ve tekstil başta olmak farklı sektörlerden 39 firma listede yer alma başarısı gösterdi.

Bursa sanayisinin lokomotifleri

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, listede yer alan Bursa merkezli firmalardan 7’sinin bağlı olduğu odanın yanı sıra, Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alım satımı nedeniyle Borsa üyesi olduklarını açıkladı. İSO 500’deki 10 firma ile ilk 1000’deki Borsa üyesi firma sayısının 17’ye yükseldiğini belirten Başkan Matlı, “ÜyelerimizdenS.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Fistaş Fantazi İplik San. ve Tic. A.Ş. ve Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İSO İkinci 500 listesinde yer alarak kent ekonomisini oluşturan lokomotif sektörlerin, ülke sanayisindeki etkinliğini gözler önüne sermiştir” dedi.

Matlı: Firmalarımız güçlüklere rağmen büyümeye devam ediyor

İSO İkinci 500 listesindeki Bursalı firmaların üretimden net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 47 artışla 79 milyar 55 milyon liranın üzerine çıkardığını kaydeden Başkan Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası üyesi firmaların ihracatta geçen yıla göre hız kesmesine rağmen, üretimden net satışlarının 13 milyar 107 milyon lirayı aştığını vurguladı. 2023 yılında karşılaşılan güçlüklere rağmen, sergilenen performansın önemine dikkat çeken Özer Matlı, “Bursa sanayisi, zorlu ekonomik şartlar altında büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.Deprem felaketi, küresel talepteki yavaşlama ve yeni ekonomi modeli doğrultusunda uygulanan sıkılaşma politikalarına rağmenüyelerimizin elde ettiği başarılar, kentimizin sanayideki dayanıklılığını ve üretim gücünü bir kez daha kanıtlamıştır. Bu vesileyle listede yer alan üye firmalarımız başta olmak üzere tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.