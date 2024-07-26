Yenilikçi ve proje odaklı hizmet anlayışı ile kent ve ülke ekonomisine değer katan Bursa Ticaret Borsası, 2024 yılının ilk yarısında tescil işlem hacminde önemli bir başarıya imza attı. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tescil işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 18,6 milyar liraolduğunu açıkladı.

Bursa Ticaret Borsası, 100 yıllık köklü geçmişiyle Bursa’nın tarım ve ticaret hayatına yön vermeye devam ediyor. Ocak-Haziran dönemine ilişkin tescil işlem hacmi rakamlarını açıklayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme performansı sergilediklerini kaydetti. 2023 yılında Ocak-Haziran aylarını çerçeveleyen dönemde 13 milyar 379 milyon lira işlem hacmi gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Matlı, 2024 yılının aynı döneminde ise tescil işlem hacmini yüzde 39 artışla 18 milyar 609 milyon liraya yükselttiklerini söyledi.

İşlem hacminde zirvede zeytin yer aldı

Yılın ilk yarısında en çok işlem gören ürünleri de açıklayan Başkan Özer Matlı, Borsa kotasyonuna tabi ürünler arasında yer alan, Bursa’nın en önemli tarımsal marka değerlerinden zeytinin, 5 milyar 760 milyon liralık hacimle ilk sırada yer aldığını belirtti. Başkan Matlı, zeytini 2 milyar 356 milyon lira ile canlı hayvan, 2 milyar 218 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 2 milyar 181 milyon lira ile et ve 915 milyon lira ile mısırın izlediğini dile getirdi.

Bursa TB, TÜRİB’de güçlü adımlarla ilerliyor

Bursa Ticaret Borsası, ülkenin dört yanındaki alıcıları ve satıcıları tek bir merkezi platformda buluşturan, tarım sektörünün dijitalleşmesininmiladı kabul edilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) da aktif rol oynamaya devam ediyor. TÜRİB Elektronik Ürün Piyasası’nda Ocak-Haziran döneminde Bursa TB acente kaydındaki müşteri işlem hacminin 521 milyon 130 bin lira olarak gerçekleştiğini açıklayan Başkan Özer Matlı, yılın ilk 6 ayındaki işlem hacmiyle diğer borsalar arasında alımda 7. sırada yer alma başarısı gösterdiklerini vurguladı. Bursa TB acente kaydındaki müşteri sayısını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak TÜRİB’deki güçlü varlıklarını pekiştirdiklerinin altını çizen Özer Matlı, bu dönemde acente kaydındaki müşterilerin en çok işlem gerçekleştirdiği ürünlerin sırasıyla mısır, arpa, buğday ve zeytin olduğunu kaydetti.

“Güven ve deneyimle büyüyoruz”

Yılın ilk yarısındaki tescil işlem hacmi performansını değerlendiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak, 100 yıllık geçmişimizle ülkemiz tarım ve ticaretine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Elde ettiğimiz yüzde 39’luk işlem hacmi artışı, üreticilerimizin ve tüccarlarımızın bize duyduğu güvenin bir göstergesi olduğu gibi, bölge ekonomimizin de ne denli dinamik ve güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Borsa olarak hedefimiz, bir asra ulaşan tecrübemiz ve altyapımızla, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlarla üyelerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak ve bölge ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektir. Bu yolda emeği geçen tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.