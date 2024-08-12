Türkiye’nin en önemli tarih ve doğa turizmi şehirlerinden biri olan Bursa, bu sezon da binlerce ziyaretçi ağırlıyor.BURSA (İGFA) - Tarih ve doğa turizmi ile öne çıkan Bursa, bu sezon da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Bitinya, Batı Roma ve Osmanlı imparatorluklarının tarihi dokularını yerinde müşahede etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Bursa’ya akın etti.

Osmanlı kültüründen Ulucami, Emir Sultan Camii ve Muradiye Camii başta olmak üzere birçok tarihi yapıyı ziyaret eden turistler, Batı Roma ve Bitinya dönemlerinden kalan Zindan Kapı, İznik Kalesi ve Bazilika gibi yapıları da müşahede ediyor.

Hanlar Bölgesi’nden bir esnaf, turist akını ile ilgili Herkes Duysun ekibine yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

“Bu sezon bizim için yoğun geçti diyebilirim. Geçen senenin üzerinde bir turist akını ile karşı karşıya kaldık. Özellikle Cuma günleri bu civardaki doluluk oranını Bursalı vatandaşımız çok iyi biliyor anlatmaya gerek yok. Allah’a şükür çorbamız kaynıyor.”