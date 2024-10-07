Bursa’nın merkezi pazarlarından biri olan Tuz Pazarı’nda kurmalık zeytin tezgâhlarda yerini almaya başladı.Melih KAYACI / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’da pazar yerlerinde kurmalık zeytin hareketliliği dikkat çekti. Kış gelmeden kurmalık zeytin alışverişine başlayan vatandaşlar, marketlerden alınan ve birçok katkı maddesi içeren hazır zeytinlerin yanı sıra dalından yeni toplanmış zeytinlerin alınarak evde kurulmasının daha sağlıklı olduğunu kaydetti.

Pazar esnaflarından Ali Tüfek ise pazar tezgahlarında yeni yeni yer almaya başlayan kurmalık zeytin fiyatlarıyla ilgili, “Şuan kilosu kalitesine göre 60 ila 100 lira arasında değişiyor. Kurmalık yeşil zeytine rağbet şu an fazla. Satışlar güzel.” diye ifade etti.