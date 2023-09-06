Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 Ekim’de 71 bin öğrenciyle kapılarını açacak. 130 ülkeden 7 bin öğrencinin Bursa’da eğitim göreceğini belirten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. Bursa Uludağ Üniversitesi’ni seçen öğrencilerin barınma sorunu yok. Son yıllardaki yapılan yeni binalar sayesinde 10 bin öğrenci üniversite kampusü içindeki yurtlarda kalacak” dedi.

Bursa’da haber ajansı temsilcileriyle bir araya gelen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kaldığını söyledi. Yılmaz, “Kayıtlarımızı 4 Eylül 2023 tarihi itibariyle tamamlamış durumdayız. Toplam 71 bin öğrencimiz bulunuyor. Her an mezun verip, lisansüstü alımlarımızı yapıyoruz. Türkiye’nin öğrenci sayısı bakımından ilk 3 üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu sene 13 bin öğrenci Bursa Uludağ Üniversitesi’nde eğitime ilk adımı atacak. Doluluk oranımız yüzde 100’e ulaştı. 15 meslek yüksekokulu, 15 fakülte ve 3 yüksekokulumuz yüzde 100 doluluk ile eğitime başlayacak. 13 bin yeni öğrencinin 12 bin 900 civarının kayıt yaptırdığını görüyoruz. Malum, kazananların bazıları kayda dönüşmüyor. 2 Ekim 2023 Pazartesi günü ilk ders zili çalmış olacak. Kampüste, 45 bin civarında öğrencimiz var. 21 bin civarında ön lisans öğrencimiz mevcut. Lisansüstü öğrencimiz ise, 6 bin 500 olarak seyrediyor” dedi.

Birleşmiş Milletler gibi okul

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yaklaşık yüzde 10’unu yurt dışından gelen öğrencileri oluşturduğunu belirten Yılmaz, “Yani 7 bine yakın öğrenci, misafir öğrenci diye tabir ettiğimiz yabancı öğrencilerden oluşuyor. Misafir öğrencilerin geldiği ülkelerin sayısı ise 130 civarındadır. Yani dünyanın her köşesinden öğrenci Bursa Uludağ Üniversitesi’ni seçmiş. Bu yıl yeni açılacak bölümüz yok” dedi.

“Öğrencilerin barınma sorunu yok”

Yurt kapasitesine de değinen Yılmaz, “Son yıllarda yapılan yatırımlarla kampusün içerisinde 10 binin üzerinde konaklama imkanı var. Öğrencilerimizin 4’te 1’i kredi yurtlar kurumunda konaklamaktadır. Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler için barınma sıkıntısı yok. Bursa’da mukim olan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının içerisinde her geçen gün yükseldiğini görüyoruz. Bu doğal olarak barınmanın önemli bir kısmını ortadan kaldırıyor. Barınma sorunu yaşanmayan şanslı üniversitelerden biriyiz” diye konuştu.

“Araştırma üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almak istiyoruz”

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 2021 yılında araştırma üniversiteleri arasında yerini aldığını belirten Yılmaz, “23 araştırma üniversitesi var. 3’ü vakıf, 20’si devlet üniversitesidir. Temel vizyonumuz araştırma üniversitesinin gerektirdiği yüksek yayın performansının sürdürülmesidir. Hedef olarak da 23 okulun arasında ilk sıralarda yerimizi almaktır. Büyük güçlü sanayi kenti olan Bursa’nın üniversitesi olarak, Türkiye üniversiteleri içerisinde daha da yukarılarda yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu.