YÖK tarafından 23 araştırma üniversitesi arasına seçilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik ve bilimsel yayın sayılarının artırılması hedefiyle yeni adımlar atmaya devam ediyor.

BUÜ, üniversitelerin verilerini ölçümleyerek sahip oldukları performanslar hakkında bilgiler yayımlayan Incites’in Türkiye temsilciliğiyle ortak bir programa imza attı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, enstitü, fakülte ve meslek yüksekokulu yöneticileri ile koordinatör ve akademisyenler katıldı.

Organizasyonda, Incites Türkiye Temsilcisi Derya Soğuksu tarafından ’Araştırma Stratejisi ve Performansı’ alanında InCites veri tabanın kullanılmasına yönelik çerçeveli bir eğitim gerçekleştirildi. Program sonunda kısa bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün "Üniversitemizin akademik performansını ölçmek, diğer Araştırma Üniversiteleri arasındaki yerimizi görebilmek ve bu sayede kendimize yeni hedefler koyabilmek adına değerli bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.