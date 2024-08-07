Bursa’da 30 Haziran’da Nilüfer ilçesinde çıkan yangında Uludağ Üniversitesi içerisindeki ormanlık alan zarar gördü. Uludağ Üniversitesi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, zarar gören ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılması ve muhtemel yangınlara karşı önlem alınması için bir protokol imzaladı.

Bursa’da 30 Haziran 2024 tarihinde Nilüfer ilçesi Yolçatı mevkiinde başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle Uludağ Üniversitesi’ndeki ağaçlık alana sıçrayan yangın sonrası Uludağ Üniversitesi ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü protokol imzaladı. Yapılan protokole göre Uludağ Üniversitesi içerisinde yangından etkilenen alanların rehabilitasyonu, yeniden ağaçlandırılması ve 5 yıl boyunca bakımı konusunda anlaşmaya varıldı.

Yangından zarar gören alanların yeniden yeşil vatana kavuşturulurken, gelecekteki muhtemel yangınlara karşı da önlem alınacağını ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Yüzölçümü olarak Türkiye’nin en geniş üniversitelerinden biriyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. 16 bin 500 dönümlük bir alandan söz ediyoruz. Bu alanın da yaklaşık 3’te 2’si ormanlardan oluşuyor. Haliyle ortaya büyük bir orman alanı çıkıyor. Bunun ıslahı, bakımı ve muhtemel yangınla mücadele için ormanın bir yandan ağaç sağlığı için ıslahı gerekiyor, bir diğer yandan da muhtemel yangınlar için de bu yangınların ıslahının yapılması icap ediyor. Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü ve bakanlığımız bize destek veriyorlar. Halihazırda yanan ormanın kesimi, toprağın yeniden dikime elverişli hale getirilmesi ve peşinde 11 Kasım gibi düşündüğümüz dikimini duyuracağız. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün tecrübesi, ağaçlandırmanın gelecek yıllarda muhtemel yangınlara karşı daha dayanıklı bir ormanın şekillendirilmesi hususunda onların tecrübelerinden yararlanacağız. Ağaç çeşitliliği sadece çam ormanından ibaret olmayacak. Genel müdürümüzün ifadesiyle ‘bir tür arberatum şeklinde ağaçlandırma yapacağız’ dedi. Yani ağaç çeşitliliği sadece çam ağaçlarından olmayacak, farklı çeşitlerde ağaçlar olacak ve bu ağaçlar orman mühendislerinin tecrübesiyle yanması daha zor olan ağaçlar olacak. Şimdi bir protokol aşamasındayız. Bunun için de başta bakanlığımıza, genel müdürlülüğümüze ve bölge müdürlüğümüze duyarlılıkları dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Bu protokol marifetiyle ağaçların kesilmesi, alanın temizlenmesi, dikim için hazır hale getirilmesi ve peşinden de 5 yıl boyunca bakımını birlikte üstlenmiş olacağız. Bursa’nın iklimine baktığımızda kaybettiğimiz ağaçları kısa sürede daha bakımlı bir şekilde kazanacağız inşallah. Ormanımızın kaybolan bölümüne ulaşacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yanan alanlar yeşil vatana kavuşturulacak”

Protokol hakkında bilgi veren Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ise, “Bildiğiniz üzere 30 Haziran 2024 tarihinde Yolçatı mevkiinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Uludağ Üniversitesi’nin içerisine girip ağaçlık alana sirayet eden 85 hektarlık bir alanda orman yangınından etkilenen alanın rehabilitasyonu, ağaçlandırılması ve tekrar orman olarak kullanılmasına hazır hale getirilmesi için hazırlanan bir protokolün imzası için toplamış bulunmaktayız. Üniversitemizin içinde yanan 481 hektarlık bir alan bulunmakta. Bu ağaçlık alanı yol kenarlarından başlayarak orman yangınlarına daha dirençli hale getirmek için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak Uludağ Üniversitesi ile bir protokol imzalayacağız. Biz ülkemizde de her yıl yanan alanları iyeleştirmek ve tekrar 1 yıl içinde orman alanına katmak için çalışmalar yapmaktayız. Örnek vermek gerekirse 2023 yılında ormanlık alanda 77 adet, kırsal alanda 110 adet Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içerisinde 395 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bu alanların tamamını ağaçlandırmak üzere toprak hazırlığı, arazi hazırlığı yapıldı. İnşallah bu sonbaharda fidanlarla buluşacak. Bu seneki yangınlardan şu ana kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içinde 66 adet ormanlık alanda, 77 adet ise ziraat alanında olmak üzere 523 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bu yanan alanın tamamını 1 yıl içerisinde yeşil vatana kavuşturmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak yanan alanları 1 yıl içerisinde tekrar ormanlık alana dönüştürüyoruz. Bizlere ‘üniversite içerisinde yanan alanlarla ilgili katkım olabilir mi’ şeklinde telefonlar gelmekte. Bunlarla ilgili Orman Genel Müdürlüğü tüm Türkiye’de yanan alanlara fidan bağışı ile ilgili telefon numaraları var. Eğer katkı sağlamak isteyen varsa hem sertifika veriyoruz hem de fidanıyla ilgili olarak kendilerine bilgilendirme yapıyoruz” dedi.