Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi’nden bilim adamlarının öncülük ettiği, Hollanda’dan da bilim adamlarının yer aldığı bir ekip tarafından yapılan başarı sıralamasında 2023 yılında dünyada yüzde 2’lik dilime giren “World Top %2 Scientists List” araştırmacıları belirlendi. Listeye Bursa Uludağ Üniversitesi’nden de 15 akademisyen girdi.

Sadece 2023 yılı çalışmalarının incelendiği 210 bin 198 bilim adamının yer aldığı “World Top %2 Scientists List” sıralamasına Türkiye’den bin 395 bilim adamı girdi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) 15 öğretim üyesi de listede kendine yer buldu. Sıralamada BUÜ’den Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Doç. Dr. Senem Kamiloğlu, Doç. Dr. Betül Sultan Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı, Prof. Dr. Ömer Kaynaklı, Prof. Dr. Emrullah Yaşar, Prof. Dr. Mehmet Karahan, Prof. Dr. Adem Akpınar, Prof. Dr. Muhamet Emin Özdemir, Prof. Dr. İsmail Filya, Doç. Dr. Arzu Akbulut, Doç. Dr. Murteza Cicioğlu, Prof. Dr. Tülay Özcan, Prof. Dr. İlker Ercan, Prof. Dr. Necmettin Kaya yer aldı.

Tüm akademik kariyerlerin baz alındığı listede 11 BUÜ’lü

Bilim adamlarının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada ise toplam 204 bin 643 bilim adamı içerisinde Türkiye’den bin 40, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden de 11 öğretim üyesi yer aldı. Bu isimler Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Prof. Dr. Ömer Kaynaklı, Prof. Dr. Tolga Cavaş, Prof. Dr. İsmail Filya, Doç. Dr. Senem Kamiloğlu, Doç. Dr. Betül Sultan Yıldız, Prof. Dr. Mehmet Karahan, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Adem Akpınar, Prof. Dr. Emrullah Yaşar, Prof. Dr. Necmettin Kaya oldu.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bilim adamları listesinde yer alan tüm akademisyenleri tebrik etti. Listede yer alan Türk bilim adamı ve BUÜ’lü akademisyen sayısının artış göstermesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, “Geçen yıla oranla bu sene üniversitemiz ve ülkemizin gösterdiği ilerlemeden son derece mutluyuz. Listeye giren tüm hocalarımızı tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyoruz. Hocalarımızın genç akademisyenlerimize de rol model olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.