Bursa UNESCO Derneği üyeler, doğu illerinde yer alan tarihi hazineleri inceleme yolculuğuna çıktı.BURSA (İGFA) - UNESCO Dünya kültürel mirası olan Urfa Göbeklitepe ve belki çok daha önemli bulgulara ulaşılacak Karahantepe, Diyarbakır surları ve Hevsel Bahçeleri ile dünya mirası geçici listede yer alan Mardin kültürel peyzaj alanı, Midyat ve çevresindeki Ortaçağ Dönemi Kilise ve Manastırları (Mardin) na kültürel gezi düzenleyen Dernek Başkanı İlker Özarslan; “UNESCO Dünya miraslarına kültürel gezi programımız kapsamında; bu yılki gezimizi Mezopotamya’da bu çok özgün yerlere gerçekleştirdik. Karahantepe’de kazı alanında kazı başkan yardımcısının nezaretinde tüm dünyanın gözünü çevirdiği bu gizemli Neolitik bölgenin tamamı hakkında bilgiler edindik.

Karahantepe’deki bulguları ikinci ağızdan yerinde dinledik ve gözlemledik. Çok özel bilgiler edindik. Neolitik kongre hazırlıklarında olan Göbeklitepe ve Karahantepe kazı başkanı ve derneğimizin Bilim Danışma Kurulu Üyesi ve bu yıl Derneği’mizin Cumhuriyet ödüllerinden olan “Bilim İnsanı” ödülüne layık görülen değerli hocamız Prof. Dr. Necmi KARUL bizzat otelimizde bizleri ziyaret ederek, Taştepeler ve Neolitik kongre hakkında değerli bilgilendirmelerde bulundular. Bu bizleri ziyadesiyle onöre etti. Ayrıca Urfa müzesini ziyaret ettik, Urfa müzesi belki de ülkemizin en güzel müzesi olabilir. Bizlere görsel şölen sundu. Sular altında kalan Halfeti’ deki tekne turu ayrı bir güzellikti. Yöresel yemekler ise tarifi mümkün olmayan lezzet şölenleriydi. UNESCO somut olmayan kültürel miraslarımızdan olan Geleneksel sohbet toplantıları başlığı altındaki Bursa Gezeğinin bir başka versiyonu olan “Sıra Gecesine” katılan gurubumuz yanık Urfa ezgileriyle gezinin finalini gerçekleştirdiler. Başarılı gezi organizasyonu için; aynı zamanda dernek üyemiz arkadaşımıza ait olan “BURKON Turizm” e de teşekkür ederiz.” dedi.