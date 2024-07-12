Bursa UNESCO Derneği’nin düzenlediği fotoğraf yarışması 21 Ağustos’ta sonuçlanacak. Seçici kurul eylül ayının ilk haftasında sonuçları duyuruacak ve aynı ay içerisinde ödül töreni yapılacak.

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi (SOKÜM) ve UNESCO Ulusal Fotoğraf Yarışması hakkında bilgi verdi. Cumalıkızık’da 78 paydaş ile birçok projeye imza atıldığını ifade eden Özaslan, "Köy kadınlarına çeşitli meslek edindirme ve İngilizce dersleri verildi. Ahududu şenlikleri yapıldı. 350 yıllık tarih olan bir ev satın alınarak çeşitli eşyaların sergilenmesi sağlandı" dedi.

SOKÜM nedir?

SOKÜM hakkında da bilgi veren Özaslan, "Müzemizde kültürel mirasın yaşatılması, koruması uygulanması ve geleceğe aktarılması konusunda faaliyetlerde bulunulmaktadır. Müzemizde çeşitli el sanatları uygulamaları, karagöz gölge oyunu, masal, hikaye anlatımı, yöresel yemek ve içecek uygulamaları, geleneksel sohbet toplantılarından, Bursa Gezek kültürü uygulamaları yapılmaktadır" diye konuştu.

Düzenledikleri fotoğraf yarışmasına değinen Özaslan, "200 civarı fotoğraf sanatçısının ve 700 civarı fotoğrafın katılımını beklemekteyiz. Bugün itibariyle 73 sanatçı, 226 fotoğraf katılımı gerçekleştirdi. Yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) disiplin ve denetimi altında yapılıyor. Başvurular online olarak anlık izlenebilmektedir. Bu yarışma sonunda dereceye giren yaklaşık 40 fotoğraf 31 Aralık tarihine kadar Bursa’nın değişik sergi alanlarında 3’er hafta süreyle sergilenecektir. 2025 Ocak-şubat-mart aylarında ise fotoğraf sergimiz Ankara, İstanbul ve İzmir’de görülebilecek. Yarışma sonunda ayrıca yarışmaya katılan sanatçıların, fotoğrafların, seçici kurulun, paydaş kurumların ve sponsorlarımızın yer aldığı Yarışma Kitapçığı bastırılacak olup kültür arşivimize kazandırılacaktır. Bu önemli ve geniş fotoğraf yarışmamızdaki partnerlerimiz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Görsel Kültür Derneği ve Geleneksel Sanatlar Derneği ’dir. Amacımız partnerlerimiz, sponsorlarımız ve siz değerli medyamız ile bu önemli araştırma, bulgu ve arşiv amaçlı ulusal düzeydeki geniş fotoğraf yarışması ile ’Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlar’ımıza sahip çıkmak ve Türk kültürüne katkı sağlamaktır. Dernek olarak tüm üyelerimiz tüm paydaşlarımızla insanlığa, ülkemize ve Bursa’mıza yapacağımız hizmetler ve elde edilecek kazanımlar bizim için onurdur.” dedi.