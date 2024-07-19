Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İslam alemi için manevi değeri yüksek olan Muharrem ayında da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Muharrem ayında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajıyla 81 ildeki Vakıf camilerinde kadim Aşure geleneğini sürdürüyor.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bursa'da Orhan Camii'nde ve Alâaddin Bey Camii'nde, Bilecik'te Orhangazi Camii'nde, Sakarya'da Orhangazi Camii'nde, Yalova'da Rüstem Paşa Camii'nde Cuma Namazı sonrasında Aşure ikramı gerçekleştirdi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan mesajda, "Muharrem ayının ülkemize ve milletimize bereketli hayırlı ve mübarek olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.