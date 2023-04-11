Bursa Valiliği, Bursalıları buzlanma ve don olayına karşı uyardı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada,"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde devam eden yağışların, yarın da gün boyunca aralıklarla süreceği, bu geceden itibaren yüksek rakımlı yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ