Bursa Valiliği tarafından yapılan duyuruda Bursa İl Sınırı içerisinde zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2022'de başlayacağı açıklandı.

"Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in 1. Bölümünde "Kış lastiği: 7 °C nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiği" şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu tebliğin 5. maddesi kapsamında, Bursa'nın son 5 yıllık ortalama yerel sıcaklık değerlerinin Bursa ili sınırları içinde Aralık 9.64 °C, Ocak 6.32 °C ve Şubat 8.00°C olduğu anlaşılmıştır. Bu tespit ışığında; İlgi tebliğ doğrultusunda Bursa ili ve bağlı ilçe merkezlerinde (Belediye hudutları içinde) şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulamasının 03.11.2022 tarihli Valilik Olur'u ile 01 Aralık 2022-01 Mart 2023 tarihleri arasında uygulanması uygun görülmüştür.

Şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulaması ile ilgili belirlenen tarihlerin basın yoluyla vatandaşlarımıza, BESOB aracılığıyla da ilgili oda başkanlıklarına duyurulması, Söz konusu tebliğ ve 03.11.2022 tarihli Valilik Oluru doğrultusunda kış lastiği uygulaması ile ilgili herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”