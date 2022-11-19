Bursa Valiliği şiddetini arttıran fırtınanın meydana getirebileceği aksiliklere karşı halkı tedbirli olması konusunda uyardı.

Bursa Valiliği Bursa'da etkisini sürdüren fırtınadan dolayı meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."