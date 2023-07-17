Bursa Valiliği bu haftada etkisini göstermesi beklenen sıcak hava konusunda vatandaşları uyardı

Bursa Valiliği tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; "Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren 24.07.2023 tarihine kadar mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkması beklendiğinden, yüksek sıcaklığın sebep olabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.