Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arz fazlası ürünlerin tarlada kalmaması, meyve ve sebzelerin tarladan tüketiciye ulaştırılması için zincir market temsilcileriyle görüştü.

Vali Demirtaş, zincir market temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde çiftçilerin ellerindeki arz fazlası ürünler konusunda zincir market temsilcilerinden alım sözü aldı. Çiftçilere el uzatma noktasında tüm desteklerin kıymetli olduğunu belirten Vali Demirtaş, bir bütünün parçaları olarak birlikte güçlü olunduğunu vurgulayarak, "Bursalı çiftçilerimizin yanında olalım" dedi.