Göreve yeni başlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kendisine gönderilecek çiçek ve hediyeler yerine depremzedelere bağış yapılmasını isteyerek örnek bir davranışa imza attı.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Demirtaş, 20 Ağustos 2023 tarihinde görevine başladı. Valilikteki töreninin ardından Vali Mahmut Demirtaş, sırasıyla Emir Sultan Türbesi, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Muradiye Külliyesi ile Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’ni ziyaret etti.

Bursa Valisi Demirtaş, örnek hareket de imza attı. Göreve başlaması sebebiyle çiçek ve hediye yerine depremzedelere bağış yapılmasını isteyen Vali Demirtaş, hesap numaralarını paylaştı.

Ayrıca, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin ve Başsavcı Vekili Hakan Demirci ve 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Basri Alagöz de Vali Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.