İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu Bursa ve İnegöl’de konuştuBURSA (İGFA) . İnegöl’de sağanak yağmura aldırmadan bekleyen kalabalığa seslenen Ekrem İmamoğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak “Sinan Ateş, bu vatanın değerli evlatlarından, çok kıymetli akademisyenlerinden birisiydi. Bakın, artık yeter. Eli kanlıların, bu milletin kıymetli evlatlarının hayatını almasına izin vermeyeceğiz” dedi. Aynı konuya başında Bursaspor armalı şapkayla otobüs üzerine çıktığı Bursa’da da değinen İmamoğlu, “Sinan Ateş'e yapılan bu suikastı kınıyorum. Bu mesele bir faili meçhul meselesi asla olmayacak. Bu memleket, ‘yapanın yanında kalıyor memleketi’ olmayacak. Bu memleket; hak ve hukukun, adaletin sonuna kadar geldiği bir memleket olacak. Bu memleket; adamına göre mahkeme, adamına göre hukuk, adamına göre adalet, adamına göre karar memleketi olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaletin simgesi olacak. Mekanı cennet olsun Sinan Ateş'i rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Bursa milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe başkanları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Elifnur Yamak olduğu halde İnegöl’de kurulan platformda sağanak yağmur altında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu, "Sizinle sabaha kadar ıslanmaya varım" dedi.

İmamoğlu’nun konuşması, satır başlarıyla şöyle:

“Size İstanbul’un sevgilerini getirdim. İnegöllü çalışkandır, İnegöllü yeteneklidir, İnegöllü işinin ustasıdır, mobilyada üretse köfte de yapsa en iyisini yapar. İnegöl'le benim bir ortak noktam var ben de köfte işinden geliyorum. 21 yaşında İstanbul'un ilk Akçaabat köftecisini bu kardeşiniz açtı. Köfte yapmayı bilirim. Ama bana göre iyi köftenin sırrı nerede biliyor musunuz? Malzemesi kadar iyi yoğrulmasında, emek harcadıkça köfte lezzetlenir. Köfte ona itinayla emeğinizi verdiğinizde lezzeti artar, durumu idare ederseniz olmaz. Ülkece öyle bir dönemdeyiz ki artık ne iş yaparsak yapalım en iyisini, en doğrusunu yapmak zorundayız. Vatandaş olarak, yönetici olarak başka çaremiz yok, 'durumu idare edelim, bugünü kurtaralım' anlayışı gidebileceğimiz yer bize bırakmadı. Durumu idare ede ede denizi bitirdik, ülkenin kaynaklarını yok ettik. Sadece kaynakları tüketmekle kalmadık bir de milletimizin arasına nifak sokmaya başladılar. Oysa biz hepimiz yüzyıllardır aynı şeylere ağlıyoruz, aynı şeylere gülüyoruz. Aramıza ikilik kattılar, bu yanlış zihniyet bizi sürekli sorunlarla boğuşmak zorunda bıraktı.”

'ESKİDEN DAHA KÖTÜYDÜ' DİYEREK KENDİNİZİ AVUTMAYIN, BİZ BUNA 'YETER' DİYECEĞİZ

“21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama bir arpa boyu gidemedik. Hala bize ‘cek’ hala bize ‘cak’ diyorlar. 21 yıldır yapamadınız da şimdi mi aklınıza geldi? 21 yıl önce bunlar iktidar olduğunda 16’ncı sıradaydık ekonomide. Şu anda 21’inci sıraya düştük. Bakın zannediyoruz ki her taraf kötü yok öyle bir şey. 'Hangi kangren olmuş sorunu çözdünüz' diye sorun. Hiçbir soruna çözüm bulamadılar. Bize aynı sorunları yaşatan bir hükümet durumundalar. Depreme hazırlık sorunumuz vardı, yine var, insanlarımızı kaybettik. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik yine var. 'Eskiden daha kötüydü' diyerek kendinizi avutmayın, biz buna 'Yeter' diyeceğiz. Bunun bakın bize faydası yok, geçmişin tartışmalarına da dönmek istemiyorum. Buna takılıp kalmayacağız, önümüze bakacağız, geleceğe bakacağız. Millet İttifakı bu anlayışla kurulmuştur. Çok önemli bir şey gerçekleşti. Türkiye'nin bütün temel siyasi akımları bir araya geldi. Çünkü mesele, Türkiye meselesi, mesele bu ülkenin çocukları meselesi, mesele bu ülkenin gençleri meselesi. Hepimizin refah ve mutluluk içerisinde yaşama meselesi, memleketin ilerlemesi meselesi. Topluma huzur getirmek için çalışacağız.”

ŞUNU NET OLARAK SÖYLEYELİM, BİZ BU SEÇİMDEN SONRA DEMOKRASİYİ İNŞA EDECEĞİZ

“Millet İttifakı'nın iktidarı bir kişinin, bir partinin, bir zihniyetin iktidarı olmayacak, milletin iktidarı olacak. Milletin ittifakının, millet iktidarı olduğunu görmek için İstanbul'a bakın, Ankara'ya bakın. Vallahi de billahi de hiç kimsenin partisine bakmadan hizmet ettik. Hiçbir ilçeyi, partisine bakmadan ayırt etmedik, gittik ziyaret ettik, gene onu yapacağız. İktidar anlayışımızda o parti, bu parti yok. Biz en baştan beri şunu söyledik. Hem bizim 13’üncü Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüdür hem de İYİ Parti’nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendinin sözüdür. 'Particilik yapmayacaksınız, millet için çalışacaksınız.' Biz de millet için çalışıyoruz her zaman. Vicdan sahibi herkes İstanbul’da bizim anlayışımızla hizmet ettiğimizi bilir. İnsanlarımızı ayırt etmedik. İstanbul'un 25 belediyesi benim mensubu bulunduğum CHP'li değil. CHP'li değil ama biz hepsini bir tuttuk, hepsine hizmet ürettik. Yarın iktidara geldiğimizde Millet İttifakı Bursa'ya da İnegöl'e de böyle bakacak. AK Partiliymiş, o partiliymiş, bu partiliymiş, bakmayacak, insanlarını ayırt etmeyecek. Üstelik bizde her görüş var. İttifakın 6 siyasi partisi var. 6 farklı görüşten geliyor ama şunu net olarak söyleyelim, biz bu seçimden sonra demokrasiyi inşa edeceğiz. Gücümüzü milletten alacağız, yüzümüzü millete döneceğiz. 15 Mayıs'ta iktidar Millet İttifakı olacak. Ama esas 15 Mayıs'ta iktidar, millet olacak, siz olacaksınız.”