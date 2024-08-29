Bursa Veteriner Hekimler Odası tarafından BAOB'da gerçekleştirilen basın açıklamasında yasa dışı ilaç satışına tepki gösterildi.BURSA (İGFA) - Bursa Veteriner Hekimler Odası, gerçekleştirdiği basın açıklamasında yasa dışı ilaç satışı ile ilgili kritik noktalara değindi. Bursa Akademik Odalar Birliğinde (BAOB) gerçekleştirilen basın açıklaması, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal tarafından okundu.

“HEKİM DİPLOMASI GEREKİYOR”

İlaç satışı yapmak ve tavsiyesinde bulunmak gerektiğini kaydeden Baysal, “Uzun süredir evcil küçük hayvanlar için mamalar satılıyor. Açılmak için herhangi bir belge gerektirmeyen yerlerde hayvan sağlığına dair ilaçlar satılıyor. Bu şikayet tarafımıza yoğun olarak ulaştı. İnsan ya da hayvan fark etmeksizin canlıya ilaç verilmesi için önce hastalığın tespit edilip ilacın dozunun belirlenmesi gerekir. Bunun dışında ilaçlar kolaylıkla zehir haline gelip yan etki oluşturabilir. Bunun dahilinde tabii ki bunlar için hekim diploması gerekir. Yasa dışı bir kazanç elde edilirken, hayvan sağlı riske atılıyor. Bu durum suçlara yol açıyor. Verilen ilaçlar sebebiyle hayvanlar ölüyor. Bir çok aktarıma göre hayvanlar yan etkiden hayatını kaybediyor. İnternetten alınan ürünler veya petshoplarda satılan ürünler gerçek mi sahte mi bilmiyoruz. Bazı petshoplarda iğnelerin gereksiz olduğu da savunuluyor. Bu bilgiler ve durumlar ışığında halk sağlığı ve hayvan sağlığı risk altına giriyor. Bu ilaçları yani tıbbi ürünleri bizzat kendimiz satın aldık. Aldığımız ürünleri Bursa İl Tarım Müdürlüğüne şikayet ettik ve denetim altına girmesini istedik. Tarım ve Orman Bakanlığına sesleniyoruz: Daha çok veteriner hekim istihdam edilmeli. Daha yürür, sürdürülebilir bir sistem oluşturulmalıdır.” ifadelerini kullandı.