Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret ederek, “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa-Bursa Vizyonu Raporu’nu” sundu.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Canbolat, bir sivil toplum kuruluşunun kente ilişkin bir çalışma yapmasının önemli olduğunu belirterek, BUSİAD’a teşekkür etti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise, bu çalışmanın BUSİAD uzmanlık ve çalışma gruplarının görüş ve önerileri ile oluşturulup olgunlaştığını, ayrıca BUSİAD’ın genç üyelerinin de görüşlerinin alındığını ifade ederek, “Onların sahiplenmesi önemli. Bu çalışma, 2040 Çevre Düzeni Planı’na katkı sağlamayı ve Bursa’mız için bir mutabakat oluşturulmasını amaçlıyor” dedi. Küçükkayalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine de bu raporun sunumunun yapıldığını, Meclis’te Bursa milletvekili olan partilerin il başkanlıklarına ve 17 ilçe belediye başkanına da raporun gönderildiğini kaydetti. Küçükkayalar, akademik odalara, SİAD’lara ve sivil toplum kuruluşlarına da bu raporu sunmak istediklerini söyledi.

Vali Canbolat’ın tarihi binadaki makamında gerçekleşen ziyarete Küçükkayalar’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Veda Girgin Eroğlu ve Yasemin Uyar Duman ile Yönetim Kurulu Üyesi Lale Yıldız da katıldı.