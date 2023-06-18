Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi (YADEM) ile 4 yılda 9 bin kişiye destek hizmeti verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, bireylerin hayatın içerisinde karşılaştığı sosyal sorunları önlemek ve aile içerisinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla ilçe sakinlerine psikolojik destek sağlıyor.

Çocuk, genç, kadın ve ailelere sosyolojik, psikolojik ve kişisel gelişim konularında destek vermek ve bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla danışmanlık hizmeti verilen Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nde 2019’dan bugüne 9 bin kişiye 10 bin 561 seans danışmanlık hizmeti verildi. Yüz yüze ve online olarak verilen hizmetten sadece Yıldırım’da ikamet edenler değil talep eden herkes faydalanabiliyor.

Hizmet anlayışlarının merkezinde insan bulunduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dolayısı ile hemşerilerimize fiziksel ve sosyal olduğu gibi psikolojik anlamada da destek sağlıyoruz. Biz aile kurumunun kutsallığını çok önemsiyor ve bunun korunması için insanlarımıza destek oluyoruz. Yine özellikle sınav dönemlerinde gençlerimizin yaşadıkları kaygı problemlerini çözmeleri için onlara yardımcı oluyoruz. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetlerimiz sosyal belediyecilik alanında yürüttüğümüz hizmetler içerisinde örnek bir çalışma. Yıldırım Belediyesi olarak ilçe sakinlerimize destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.