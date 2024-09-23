Bursa'da Yenişehir Belediyesi’nde 2012 yılından bu yana çeşitli müdürlüklerde görev alan Rıdvan Sağlık, İdari Başkan Yardımcılığına atandı.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi’nde üst düzey atama gerçekleştirildi. Rıdvan Sağlık, Yenişehir Belediyesi İdari Başkan Yardımcısı olarak atandı.

2016 yılından bu yana Kırsal Hizmetler Müdürü olarak görev yapan Rıdvan Sağlık, birçok başarılı projenin de yürütücülüğünü üstlenmişti. Lisansını Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’nde tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapan Rıdvan Sağlık’ın uluslararası kongrelerde yaptığı sunumlarla adından söz ettirmiş, yurtdışı ve yurtiçinde yayınladığı makalelerle akademik kariyerini sürdürmüştü.

PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi Projesi, Yenişehir Belediyesi İle Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri İşbirliğinde Kooperatiflerin Pazarlama Kapasitelerini Geliştirme Projesi, Tarım Ürünlerinin Pazarlanması Ve Katma Değerinin Artırılmasında Yenişehir Belediyesi İle Kooperatiflerin Yenilikçi İşbirliği Projesi’nin proje koordinatörlüğünü de yapan Rıdvan Sağlık, yaptığı çalışmalar sonrası göstermiş olduğu başarılar nedeniyle Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Rıdvan Sağlık, gerek akademik kariyeri gerekse memuriyetteki kariyeri boyunca çok önemli işlere imza atmıştır. Bugüne kadar görevini layıkıyla yerine getiren Rıdvan Sağlık’ın, İdari Başkan Yardımcılığı görevini de lakıyla yerine getireceğine inanıyorum” dedi.