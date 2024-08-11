Bursa'da Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yenişehir’deki baraj ve göletlere 55 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Sportif avcılığın geliştirilmesi, göllerdeki balık popülasyonunun artırılması amacıyla Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinden gelen yavru balıklar, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Doğal göl ve göletlere balıklandırma çalışması yapılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Akbıyık, Burcun, Yeniköy, Orhaniye, Terziler köylerindeki baraj ve göletlere toplam 55 bin adet sazan yavrusu bırakıldı. Balıklandırma çalışmasıyla balık popülasyonunun desteklenmesi hedefleniyor.

Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılılıyor. Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında Müdürlüğümüzce her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam edeceği ifade edildi.

Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çalışmaların amacına ulaşması için avlanma zamanına, avlanma boyuna, avlanma yerlerine dikkat ederek; sürdürülebilir bir balıkçılık için balıkların en az bir defa üremesine fırsat tanınması gerektiği vurgulandı.