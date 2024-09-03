27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, 10 Kasım itibariyle Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Bursa Antalya ve Bursa Çukurova (Adana-Mersin) uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Havalimanı’ndan yeni uçuşların başlayacağını duyurdu. Esgin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Müjdeli bir haber. Bursa Yenişehir Havalimanından yakında yeni uçuşlar başlıyor. 10 Kasım itibariyle, Sun Express ile karşılıklı Bursa Antalya ve Bursa Çukurova (Adana- Mersin) uçuşlarımız hayırlı olsun. Bursa’ya ve Bursa Yenişehir Havalimanımıza inanıyoruz."