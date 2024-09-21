Bursa hızlı tren hattını incelemek üzere Bursa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa-Yenişehir hattının 2025 yılında açılacağını belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa hızlı tren hattını incelemek üzere Bursa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Şantiyesi'nde incelemelerde bulunmasının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Osmaneli’den başlayıp Bandırmaya gidecek olan tren hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, bu hattın Bursa’dan Yenişehir’e kadar olan 106 km’lik kesimi olduğunu ve rayların döşenmesi noktasında yüzde 20-30’lara gelindiğini dile getirdi. 2025 yılı sonunda buranın yapım çalışmalarını bitirmiş olacaklarının müjdesini veren Bakan Uraloğlu, “İnşallah bu 106 kilometrelik bölümü hizmete almış olacağız.” ifadelerini kullandı.