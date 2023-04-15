Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Yenişehir Temsilciliği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası yoğun ilgi gördü.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) TSF Yenişehir Temsilciliği'nin düzenlediği turnuvaya 96 sporcu katıldı. Okyanus Koleji'ndeki turnuvanın 3 kategoride yapıldığını belirten TSF Yenişehir Temsilcisi Doğan Yalçın, kontenjanın kısa sürede dolduğunu anlattı.

Yalçın, "2 ayrı kategorideki turnuvamızın 64 kontenjanı yapılan başvurularla kısa sürede doldu. Açık Kategoride yaş sınırı aranmadı. Diğer 2 kategoride ise 14 yaş ve altı ile 10 yaş ve altı sporcularımız yarıştı" dedi.

İlçede son aylarda düzenlenen turnuvalarla satranç sporunun ilgi odağı haline geldiğini ifade eden Yalçın, 23 Nisan Turnuvası'yla düzenledikleri organizasyon sayısının 6'ya ulaştığını vurguladı. Önümüzdeki aylarda da turnuva düzenlemeyi sürdüreceklerini söyleyen Yalçın, "Önümüzde, kısa dönem içinde planladığımız 2 turnuvamız daha var. Mayıs ayında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için turnuva düzenliyoruz. Haziran ayında ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir turnuvamız olacak" diye konuştu.

İlçede satranç oynayanların sayısının artmasının sevindirici olduğunu dile getiren Yalçın, turnuvaların düzenlenmesinde destek olanlara teşekkür etti.