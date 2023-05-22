28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimine günler kala Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki siyasi partilerin temsilcileri ilçe merkezi ve köylerdeki ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - AK Parti Yenişehir İlçe Teşkilatı yöneticileri son olarak Kızılhisar, Mecidiye, Aydoğdu ve Kızılköy, Akdere, Papatya, Çamönü, Eğerce, Köprühisar, Selimiye, Süleymaniye, Yıldırım, Dereköy, Karaköy, Kirazlıyayla, Barcın köylerini ziyaret ederek vatandaşların desteklerini talep ettiler.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "Yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız, Gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, önceki dönem Belediye Başkanımız Süleyman Çelik ile beraber mahallelerinizi karış karış gezerek çalmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmıyoruz. 14 Mayıs'ta vermiş oldukları destek için teşekkür ederek 28 Mayıs'taki seçimler için sandığa tekrar davet ederek desteklerine talip oluyoruz" dedi.

"Gece gündüz sahada her daim birliğimizin pekişerek yeniden sandıklara yansımasını ve Türkiye Yüzyılı’nda hep birlikte yürüyerek güçlü Türkiye hedefine ulaşmamız için durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen İleri, "Emeği geçen her bir teşkilat mensubuna teşekkür ediyorum. Özellikle Kadın Kolları Başkanım Nurdan Titis ve ekibinden Allah razı olsun. Bu saatlere kadar gönüllü olarak milletimizi, Türkiye Yüzyılı'na taşımak için, Şahlanış Dönemi'ne geçmek için, durmadan, yorulmadan, yola devam" diye konuştu.