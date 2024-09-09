Bursa'da Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, son günlerde yağan yağmurların Boğazköy Barajı’ndan sulama yapan Yenişehir, İnegöl ve Kestel’deki çiftçileri umutlandırdığını belirtti.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Yoğun tarımsal potansiyele sahip Bursa Yenişehir’de de kurak geçen günlerin etkileri fazlasıyla hissedilmişti.

Tarım ambarı Yenişehir Ovası’ndaki kuraklık tehlikesinin azalması için çiftçiler yağmur bekliyor.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, bölgeye hayat veren Boğazköy Barajı'nda ve sulama hatlarında su artışını tespit ettiklerini hatlardaki pompalardan tarım arazilerine su verildiğini kaydetti.

Ağustos ayının ikinci yarısında Boğazköy Barajı'nda yaptıkları incelemeler ve yetkililerle görüşmelerin sonucunda suyun bitme noktasına geldiğini saptadıklarını hatırlatan Aktaş, “Yenişehir, İnegöl ve Kestel ilçelerimize bağlı kırsal mahallerimiz dâhilinde 116 bin dönüm sebze ve meyvenin ekili olduğu tarım arazileri su ihtiyacını barajdan karşılamaktadır.2-3 günlük süreçte yağan yağmurlar neticesinde Boğazköy Barajı havzasına düşen suyun Yenişehir, İnegöl ve Kestel ilçelerimize bağlı kırsal mahallerimizde tarım arazilerinde üretim yapan çiftçilerimize umut olmuştur. Boğazköy Barajı'nda ve Sulama Hatlarında yaptığımız incelemelerde suyun artışı tespit edilmiş olup hatlardaki pompalardan tarım arazilerine sulamalar devam etmektedir. Çiftçimizin zorlu geçirdiği sezonda her an yanında olduklarını bilmelerini istiyorum” dedi.