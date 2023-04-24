Bursa'nın Yenişehir ilçesine gençlerin ve çocukların Belediye Başkanı Davut Aydın’dan talep ettikleri kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı. Yaklaşık 24 milyon TL’ye mal olacak tesis, bu yılın Eylül ayında hizmete açılacak.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın ilçede düzenli olarak her ay bir araya geldiği ilk-orta ve lise çağındaki öğrencilerin talep ettiği yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı.

Finansmanı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan ve Yenigün Mahallesi’ne planlanan tesisle ilgili bilgi veren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, göreve geldikleri günden bugüne ilçedeki tüm yatırım ve hizmetlerin ilkelerini MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin belirlediği Üretken Belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Yerel yönetim olarak yeterli yeşil, spor ve sosyal donatı alanlarının sağlandığı, yoksulların ve dezavantajlı kesimlerin gözetildiği, yaşanabilir bir Yenişehir hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Aydın, bu doğrultuda bugüne kadar hem belediye imkanlarını doğru kullanmaya hem de genel bütçeden en iyi şekilde istifade etmeye çalıştıklarını söyledi.

İlçesinde düzenli olarak buluştuğu öğrencilerin uzun zamandır kendisinden modern bir yüzme havuzu talep ettiğini vurgulayan Başkan Davut Aydın, “Bu konuda genel bütçeden istifade etmek istedik ve geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sağ olsun Sayın Bakanımız Kasapoğlu bu talebimizi kısa sürede sonuçlandırdı ve projesi çizilen yatırım için kaynak ayrıldı. Ve bugün bizlere de Yenigün Mahallemizde temelini atmak nasip oldu. Sayın Bakanımıza ilçemize gösterdiği ilgi ve Yenişehir Belediyesi’ne verdiği destekten ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

MODERN BİR TESİS

“Bu yatırımın temeline ilk harcı, ilçedeki evlatlarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak atıyoruz” diyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, havuzun yaklaşık 24 milyon TL’ye mal olacağını belirterek, "Evlatlarımızın hizmetine bu yılın Eylül ayında sunulacak. Çocuklar ve gençlerimizin ücretsiz olarak faydalanacağı 955 metrekare taban alanlı tesisimizde 50 kişilik tribün, 25x13 havuz, idari bina ve giyinme odaları yer alacak. Şimdiden evlatlarımıza hayırlı olsun".