Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir’e kazandırdığı, bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve dükkan bulunan kapalı pazar alanı ve hizmet binası törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

Kestel ve Gürsu ilçelerine kazandırılan kapalı pazar alanı ve otopark projelerinin bir benzeri Yenişehir ilçesinde de hayata geçirildi. Çayır Mahallesi’nde toplam 7 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin 6 bin 200 metrekare alanlı zemin katında, 328 tezgahtan oluşan pazar alanı, zabıta noktası ve bir dükkan bulunuyor. Zemin kat ayrıca, 154 araç kapasiteli otopark olarak da ilçe halkına hizmet verecek. Projenin birinci katında ise düğün salonu ve idari birimler yer alıyor. İlçenin farklı sokaklarına yayılan semt pazarlarının tek çatı altında toplanması, daha düzenli, çağdaş ve denetlenebilir yapıya kavuşturulması için tasarlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

MARKET AYARINDA ALIŞVERİŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, normalde pazar yeri yapma görevinin ilçe belediyelerine ait olduğunu belirterek, Büyükşehir olarak yaptıkları kapalı pazar yerinin Yenişehir’e hayırlı olmasını diledi. Cumhur ittifakı belediyeleri olarak taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, “Bu şehirde bir şeyler üretmenin heyecanını yaşıyoruz. Ancak dikili ağacı olmayanlar, şehir adına yaptıkları bir şey olmayanlar yalanla, iftirayla ve maalesef bunca yıldır yapılanları görmezden gelerek bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu necip millet yapılan her şeyin farkında. Siz biliyorsunuz ki her bir kırsal mahallenin yolunda, altyapısında, tarihi restorasyonlarda, spor tesislerinde izimiz var. Biz projelerimizi anlatıyoruz, hizmetlerimizi anlatıyoruz. Burada da halkımızın market ayarında alışveriş yapacağı çok güzel bir mekan ortaya çıktı. Hem pazarcı esnafımıza hem de Yenişehirlilere hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

BİZ ÜRETMENİN DERDİNDEYİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı kapalı pazar alanının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını hatırlattı. Yenişehir pazar alanı ile birlikte bugün üçüncü açılış törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Varank, “Durmayacağız, bundan sonra da programlarımız var. 4 Mayıs'a kadar açılışlarımıza son sürat devam edeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetlerle, yatırımlarla buluşturmanın derdinde olan bir siyasi hareketiz. Bunun gibi açılışlarla her bir şehrimize, her bir ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu yola sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla, sizlerin takdiriyle, Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Biz yapmanın derdindeyiz, üretmenin derdindeyiz. Ama bu ülkede hep yıkımdan yana, eleştirmekten yana, iftiradan, hakaretten yana olan bir muhalefetle de karşı karşıyayız” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise ilçeye kazandırılan kapalı pazar alanı için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Cumhur ittifakının bir temsilcisi olarak seçim öncesi verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Aydın, “Bizlere her zaman desteğini veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye, bakanlarımıza, birçok hizmette emeği olan ve bizi sürekli destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a Yenişehir halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaları ardından kurdelenin kesilmesiyle, yaklaşık 1 aydır ilçe halkına hizmet veren kapalı pazar alanı resmen hizmete açılmış oldu.