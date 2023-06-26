Konserveler, turşular ve salçalarla dolu geleneksel yaşam tarzını benimsemiş olanlar, hazır tüketime dayalı tüketim kültürüne adeta kafa tutuyor.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Bezelye ekimiyle birlikte yeni sezona merhaba diyen çiftçiler, bugünlerde yoğun bir ekim, dikim ve hasat döneminden geçiyorlar. Çiftçilerin ekim ayında kırağı düşünceye kadar sürecek olan mesaileri hızla devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geniş tarım arazilerinin yanı sıra aile tarımının yapıldığı meyve bahçelerinde yoğun bir çalışma dikkat çekiyor. Daha çok köy içlerinde kurulu olan bahçelerde kirazdan cevize, elmadan üzüm asmalarına değin çok çeşitli ürünler yetiştiriliyor.

Yenişehir Alaylı köylü Harun Filiz de köy içindeki meyve bahçesinde aile tarımı yapıyor. Çeşitli meyve ağaçlarının yükseldiği bahçede üzüm asmalarının yapraklarını toplayan Filiz, "Kışa hazırlığın tatlı telaşını yaşıyoruz" dedi.

Alaylı'nın, yetiştirilen asma yapraklarıyla meşhur olduğunu anlatan Filiz, "Özenle toplanan yapraklar tuzlu suda muhafaza ediliyor. Ardından kış aylarında kaplarından çıkarılarak yaprak sarması yapılarak değerlendiriliyor" diye konuştu.



Sofraları zenginleştirecek yiyecekler de ihmal edilmiyor. Önümüzdeki aylarda biber, salatalık, domates, taze fasulye, bamya, patlıcan kullanılarak turşu ve konserve çeşitleri üretilecek. Şeftali, incir, elma, erik, kiraz, vişne ve çilek reçelleri de unutulmayacak. Alaylı gibi üzüm yetiştirilen köylerde üzüm pekmezleri kaynatılacak.