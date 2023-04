Bursa’da 3 milyon metrekare yeni yeşil alanı kente kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı Üçevler Parkı ile bu hedefine 1 adım daha yaklaştı.

Türkiye’nin adı yeşille anılan tek kenti olan Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması için Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı ve Gökdere Millet Bahçesi gibi büyük ölçekli projeleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesine bir park daha kazandırdı. Dönem sonuna kadar kente 3 milyon metrekare yeni yeşil kazandırma hedefiyle projelendirilen Üçevler Parkı törenle hizmete açıldı. Proje çerçevesinde yaklaşık 17 bin metrekare alan, yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun alanları, spor fitness alanları, basketbol sahası, futbol sahası ve kafeterya ile tam bir sağlıklı yaşam alanına dönüştürüldü. Kent mobilyalarıyla donatılan Üçevler Parkı, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla bölge halkının nefes alabileceği önemli bir buluşma noktası oldu. Nilüfer’e değer katan Üçevler Parkı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın da katıldığı coşkulu bir törenle hizmete açıldı.

Yeşil en çok Bursa’ya yakışıyor

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkesin Bursa’dan ‘Yeşil Bursa’ diye bahsettiğini, ancak hızlı sanayileşme ve nüfus artışı ile birlikte yeşilin giderek azaldığını hatırlattı. Bursa’nın nitelikli yeşil alanlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Yeşilin en çok yakıştığı şehir hiç şüphesiz Bursa. Hiç kimse kendini kandırmasın, Bursa’da çok nitelikli, kaliteli yeşil alanlara ihtiyaç var. Öyle 100 metrekarelik, 200 metrekarelik birkaç park yapmakla, sonra oraya kafeterya yapıp, ticari işletmeye dönüştürmekle ’Biz Bursa’yı yeşile benzedik’ diyemezsiniz. Biz Bursa’yı yeşile bezemek için 270 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi’ni, 270 dönümlük Vakıf Bera Kent Parkı’nı Bursa’ya kazandırdık” dedi.

Üçevler nefes alacak

Üçevler Mahallesi’nde de halkın nefes alacağı bir alana ihtiyaç olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Muhtarımız da bu konunun ısrarla takipçisi oldu. Bu park alanı, vatandaşlarımızın rahatlıkla vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ve ailelerin bir araya gelebileceği bir mekân oldu. 9 bin metrekaresi yeşil alan olan 17 bin metrekarelik parkımız, yürüyüş yolu, piknik ve oturma alanları, çocuk oyun alanları, spor/fitness alanları, basketbol ve futbol sahasıyla her yaşa ve her kesime hitap eden bir yapıda tasarlandı. Kafeteryayı da birkaç güne kadar tamamlıyoruz. Özellikle buradaki gençler ve çocuklardan bir ricam var. Biz bunları kendi cebimizdeki paralarla yapmıyoruz. Anne ve babalarınızın tertemiz vergileriyle, devletimizin bize verdiği katkılarla yapıyoruz. Dolayısıyla evinizdeki televizyon gibi bilgisayar ve mobilya gibi yani kendi malınız gibi sahip çıkın. Parkımız Üçevler’e, Nilüfer’e hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Aktaş, bölge halkının okul talebi üzerine, Milli Eğitimin yerle ilgili araştırmaları olduğunu ancak ilçe belediyesi tarafından yer gösterilmesi halinde okulu Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarının da sözünü verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da, çocukların ve gençlerin yararlanacağı sosyal mekanları mahallelere kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. 20 senedir savunma sanayiinden doğal kaynakların yeryüzüne çıkarılmasına, üretimden ihracata kadar birçok konuda Türkiye’nin dünyaya örnek çalışmaları olduğunu ifade eden Ala, “Bazıları yüz çalışır, on konuşur. Bazıları on çalışır, yüz konuşur. Milletimizin çalışanları çok iyi bildiğini de biliyorum. Çünkü çalışanları 20 senedir ayakta tutuyorsunuz. Tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bizler ihtiyaç duyulan her hizmeti halkın ayağına götürmeyi görev biliriz. Gece gündüz çalışmayı da Hakk’a hizmet görürüz. Bizler sizin hizmetinizdeyiz. Bu güzel mekan çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üçever Mahallesi Muhtarı Sibel Uzun da mahallenin önemli bir eksiğinin giderilmesi nedeniyle Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından parkı hizmete açan Başkan Aktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, parktaki vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla oyun oynadı. Başkan Aktaş, Üçevler - Ertuğrulspor U11 hazırlık karşılaşmasının başlama vuruşunu da yaptı.