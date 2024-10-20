Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlediği ‘Akademi Konuşmaları’nın startını verdi.BURSA (İGFA) - Kentin kültür ve sanatta parlayan yeni yüzü olan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen program serisinin ilki Doç. Dr. İsmail Akdoğan, Dr. Öğretim Üyesi Furkan Polat, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Küpeli’nin anlatımıyla gerçekleştirilen ‘Ortadoğu’da Bölgesel Savaş Riski: İran-İsrail Gerilimi’ konu başlıklı söyleşi ile başladı.

İki haftada bir Cuma günleri gerçekleştirilecek akademik programlar ile katılımcılar güncel meseleleri alanında uzman isimlerden dinleme ve tartışma imkanı bulacak.

Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan şehrin fiziki inşasını sürdürürken diğer yandan da kentin ruhunu ayağa kaldırmaya gayret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Binlerce yıllık tarihi, inancı, kültürü, ilmi ve mimariyi Yıldırım’da yaşatmak, geçmişten koparmadan şehrin geleceğini şekillendirmek konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu çalışmalar kapsamında 19’uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olma özelliğini taşıyan, Bursa’nın önemli sivil mimari örneklerinden Tarihi Osman Fevzi Efendi Konağı’nı restore ederek çağımızın önemli fikir insanlarından biri olan Alev Alatlı’nın adının yaşatıldığı bir şehir düşünce ve sanat merkezine dönüştürdük. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldırdığımız tesiste gerçekleştirilecek şehir, düşünce ve sanat merkezli çalışmalarla, akademik bilgi ve uygulamalar bir araya getirilerek şehre dair kalıcı düşünceler üretilecek. Kent meselesine yaklaşımda geleneğin birikimi ile gelecek arasında bir köprü kurulacak” dedi.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nin kentin entelektüel ve ilmi birikimine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar ile sık sık bir araya gelip, gençlerimize ve kentimize nasıl daha fazla katkı sunarız noktasında neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunuyoruz. Gençlerimizin, üretip alın teri dökerek ortaya çıkardığı her eser insanlığa fayda sağlayacak. Yüzünü bize dönmüş, umudunu bize bağlamış insanlara güç verecek. Kentimizin geleceği için ortak akılla çalıştığımız rektörümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, “Yıldırım Belediyesi iş birliği ile iki haftada bir halkımıza açık olarak düzenleyeceğimiz ve akademisyenlerimizin konuşmacı olarak katılacağı Akademi Konuşaları’nın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yıldırım Belediyesi ve BTÜ olarak, yerel yönetim üniversite iş birliği konusunda örnek çalışmalara imza atıyoruz. Belediyemiz ile yürüttüğümüz çalışmalar ile öğrencilerimizin şehir aidiyeti ve Yıldırımlı kimliği önemli ölçüde artıyor. Kurumumuza ve öğrencilerimize desteklerinden dolayı Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.