Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, kaynakların doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için hayata geçireceği 'Atık Toplama Günleri'nde, atık getiren vatandaşlara hediyeler verilecek.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, çevre bilincini geliştirme ve kaynakların doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturan projeler geliştirmeye devam ediyor.

Özellikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hassasiyetle yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesine en fazla katkı sağlayan ilçe belediyelerinden birisi olan Yıldırım Belediyesi, ‘Plastiksiz Kütüphane’, Emektar Kitaplar Kırtasiye Çekine Dönüşüyor’ ‘Kirletmeyin Dönüştürün’, Atıklar Fidana Dönüşüyor’ gibi projelerin ardından ‘Atığını Getir Hediyeni Götür’ kampanyası başlatıyor.

22- 23 Haziran Atık Toplama günleri etkinliği kapsamında Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda oluşturulacak toplama noktalarına, eski kitap, atık yağ, elektronik atık, atık pil ve mavi kapak gibi geri dönüştürülebilecek atıklarını getiren Yıldırımlılara, kahve fincanı, led ampul, matara gibi hediyeler verilecek.

ÇOCUKLARIMIZIN EMANETİ

Çevreyi koruma ve kaynakların doğru kullanımın günümüzün en önemli konularından birisi olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz. Bugün yaşadığımız dünyayı ve kullandığımız kaynakları dünün mirası olarak değil, yarının emaneti olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle insanlarımızı bu konularda bilinçlendirmek ve sıfır atık konusunda teşvik etmek için projeler geliştiriyoruz. Hemşerilerimizden ‘Atığını Getir Hediyeni Götür’ etkinliğimize destek olmalarını istirham ediyorum” dedi.