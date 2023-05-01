Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Samanlı Şantiyesini ziyaret edip belediye temizlik personeli ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin daha da gelişmesi, güzelleşmesi ve ilerlemesi için emek verip gece gündüz demeden büyük fedakârlıklarla çalışan tüm işçilere teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, 1 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Samanlı Şantiyesi'ndeki ziyarette, alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.