Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm alanı 1. Etap Projesi'nde tamamlanan 65 konut ve 2 dükkanın anahtarları için teslim töreni düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın depreme karşı dirençli kent haline getirilmesi amacıyla 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler Kentsel Dönüşümü’nde ilk konutları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim etti.

Üç bölgeye ayrılan ve toplam 62 dönüm alan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinden oluşan sahanın birinci uygulama etabında, 65 konut ve 2 adet dükkanın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının artık kartopundan çığa dönüştüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Değirmenönü’nde, Karapınar’da, Ulus’ta, Arabayatağı’nda, Beşyol’da, İstanbul Caddesi’nde, Gaziakdemir’de, Sıcaksu’da, 1050 Konutlar’da dönüşüm var. Allah’ın izniyle Altıparmak’ta da olacak” dedi.

HEDEF, DAHA YAŞANABİLİR YILDIRIM

Anahtar Teslim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Muhammet Müfit Aydın ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

17 Ağustos 1999 depremini dün gibi hatırladığını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak 11 şehri ve 12-13 milyon insanı etkileyen Kahramamaraş merkezli iki depremle yüreklerin yaralandığını söyledi. 52 bin can kaybının geri getirilemeyeceğini ancak devletin güçlü iradesiyle yaraları kısa sürede sarmaya başladığını belirten Başkan Aktaş, kendisinin de bizatihi 25-26 gün aralıksız deprem bölgesinde bulunduğunu ve ciddi destekler sağladıklarını ifade etti.

Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde tam bir sene önce 17 Ağustos 2022’de temel atma töreni düzenlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bir yıl içerisinde burayı tamamlayacağız dedik. Bu bir iddiadır, kararlılıktır. Projede emeği olan müteahhitte, Burkent’e ve çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımla vatandaşı mağdur etmemek için günlerce çalıştık. Şimdi bunu gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum. Artık bu kartopu, bir çığa dönüştü. Bunu Allah’ın kulu engelleyemez. Değirmenönü’nde, Karapınar’da, Ulus’ta, Arabayatağı’nda, Beşyol’da, İstanbul Caddesi’nde, Gaziakdemir’, Sıcaksu’da, 1050 Konutlar’da dönüşüm var. Allah’ın izniyle Altıparmak’ta da olacak. Hanlar bölgesinde büyük bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bir seyyar satıcı değildir. Kapınıza gelmez. Siz bu konuda kararlıysanız, müteahhitler, özel sektör ve Burkent marifetiyle bu dönüşüm sağlanabilir. Lakin 30-40 yılık binayı vereyim, üstüne hiç para vermeden sıfır ev alayım derseniz bu kentsel dönüşüm olmaz. Yavrularımızın geleceğini önemsiyoruz. Bizim onları daha kaliteli ve sağlam evlerde yaşatmak, vatanına, milletine, bayrağına, dinine bağlı insanlar olarak yetiştirmek gibi görevimiz var. Gecemizi gündüzümüze bunun için katıyoruz” diye konuştu.

Yıldırım’ın makus talihini değiştirmek için milletvekilleriyle, ilçe belediyesiyle et ve tırnak gibi birlik ve beraberlik içerisinde kentsel dönüşüm konusunda çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, bir taraftan Ankara yolunun asfaltını yenilerken diğer taraftan da aynı kalitede alternatif bir güzergah oluşturmak için de çalıştıklarını hatırlattı.

Bursa milletvekili Muhammet Müfit Aydın da 17 Ağustos Gölcük depreminin yıldönümünde anlamlı bir tören düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bir yılda teslim etme sözü verdiği binaları tam vaktinde vatandaşa verdiğini hatırlatan Aydın, Bursa’nın her tarafında kentsel dönüşüm çalışmaların devam ettiğini belirterek Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde emeği geçenleri tebrik etti.

“ŞEHİR ISLAHI YAPIYORUZ”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 17 Ağustos 1999 depremini hatırlatarak depremi insanoğlunun kendi elleriyle afet haline getirdiğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’nin bu bilinçle kentsel dönüşüm çalışmaları yaptığını söyleyen Yılmaz, “Bizler sadece bina dönüşümü yapmıyoruz. Şehir ıslahı yapıyoruz. Burada da bir bölgenin ıslah yapılmıştır. Tüm imar uygulamalarında sosyal yaşam alanları kazandırmayı hedefliyoruz. Bu bölgede Ankara Caddesi’ne de alternatif güzergah oluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm bunları yaparken birlik ve beraberliğimizden büyük destek alıyoruz. Yıldırım günden güne güzelleşiyor. Çalışmalarımızın tamamında yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi de ilçemize ve Bursa’ya hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından hak sahiplerine anahtar teslimini temsilen plaket verildi.