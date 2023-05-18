Bursa'da Yıldırım Belediyesi Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi, 5 bin kitabı ve 700 oyuncağı ile minik ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin ardından bir bilim yuvasını daha hizmete açtı.

Barış Manço Kültür Merkezi bünyesinde hizmet açılan ve 6-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’nin bünyesinde 5 bin kitabın yanı sıra 700 oyuncak bulunuyor. Çocukların kitapla buluşmanın yanı sıra oyunlar oynayabileceği, atölye çalışmalarına katılabileceği kütüphanenin çocukların buluşma yeri olacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ayrıca burada ödünç oyuncak hizmetinin olacağını söyledi.

Toplumların geleceğinin teminat altına alınmasının donanımlı, mutlu bireyler yetiştirmek ile mümkün olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, “Bizim en önemli ve öncelikli vizyonumuz Yıldırım’ı dönüştürmek. Tabi biz dönüşüm derken, sadece kentsel dönüşümü, altyapı ve üstyapı çalışmalarını kastetmiyoruz. Kentin fiziki dönüşümüyle birlikte; kültürel ve sosyal dönüşümü de hedefliyoruz. İşte bu tesis bu yolda attığımız önemli adımlarımızdan birisi. Daha önce ilçemize kazandırdığımız Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Molla Yegan Çocuk Üniversitesi gibi yatırımlarla adeta Yıldırım kabuğunu kırıyor. Mimar Sinan Kütüphanesi başta çocuklarımız olmak üzere tüm Bursa’ya hayırlı olsun” dedi.