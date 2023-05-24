Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, Davutkadı Mahallesi’nde 22 bin 852 metrekarelik alanda gerçekleştireceği ‘Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında hak sahipleri ile yürüttüğü uzlaşma görüşmeleri tamamlanma aşamasına geldi.BURSA (İGFA)- Yıldırım Belediyesi, ilçedeki dayanaksız, çarpık ve plansız yapıları, modern, güvenli sosyal donatı alanlarına sahip, ulaşılabilir yaşam alanlarına dönüştürmek için yürüttüğü kentsel dönüşüm hamlesi hız kesmeden devam ediyor.

Mevlana, Ulus, Çınarönü, Mimarsinan, mahallelerinden sonra Davutkadı Mahallesi de kentsel dönüşüm hamlesine dahil edildi. Davutkadı Mahallesi’nde 22 bin 852 metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje alanındaki bulunan sahipleri ile yürütülen görüşmeler tamamlanma aşamasına geldi.

DAYANIKLI, GÜVENLİ KONFORLU KONUTLAR

Hak sahipleri ile anlaşmaların sağlanmasının ardından kısa süre içerisinde çalışmaların başlayacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ülkemizin ve şehrimizin depremselliği göz önünde bulundurulduğunda mevcut yapı stokunun hiç vakit kaybedilmeden modern, güvenli yaşam standardı yüksek konutlarla değiştirilmesi gerekiyor. Bu düşünceyle Mevlâna, Ulus, Çınarönü, Mimarsinan gibi ilçemizin farklı noktalarında eş zamanlı kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. Uzlaşma görüşmelerinde sona yaklaştığımız Davutkadı mahallemizde de kısa süre içerisinde projemizin startını vereceğiz. 22 bin 852 metrekarelik inşaat alanına sahip proje kapsamında 235 depreme dayanıklı, güvenli, konforlu daire yapacağız. Yine 3 bin 925 metrekarelik bir parkı bölgeye kazandıracağız. Böylece hem hemşehrilerimize güvenli modern alanları oluşturacağız hem de şehrimizin marka değerini arttıracağız” dedi.