Bursa'da Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 'El Emekleri Festivali'nde sergilenecek.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri bünyesindeki kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettikleri el emeklerini 6-9 Temmuz tarihlerinde Yıldırım Külliyesi Bahçesinde düzenlenecek 3. Geleneksel El Emekleri Festivali’nde sergileyecek.

İpek Koza, Keçe, Nah-t, Kat-ı, Ahşap Yakma, Geri Dönüşümden El Sanatları, Kağıt Rölyef, Ebru, Porselen Çiçek, Seramik, Filografi, Deri Tasarım, Resim, Çini gibi farklı branşlarda onlarca eserin sergileneceği festival kapsamında ayrıca söyleşiler, çocuk atölyeleri ve tiyatro gösterileri sergilenecek.

YIL-MEK bünyesinde 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda 151 branşta 5 bin 232 kursiyere eğitim verildiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kursiyerlerimizin bir yıl boyunca alın teri dökerek hazırladıkları birbirinden değerli eserler bu festival ile adeta görücüye çıkacak. Bununla birlikte Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatiflerimiz de festivalde kendi ürünlerini sergileyecekler. YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ile desteklediğimiz Kadın Kooperatiflerinin yeri bizde çok ayrı. Bu merkezlerde; hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla, insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz" diye konuştu.