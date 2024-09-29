Bursa'nın Yıldırım ilçesinde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında çevre zararlılarına yönelik ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında çevre zararlılarına yönelik ilaçlama çalışmalarının 71 mahallenin tamamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Vatandaşların yoğun olduğu pazaryerleri, dere yatakları ve sulak alanların ilaçlanmasına özen gösterirken ayrıca çöp bırakma noktalarında ilaçlama ve dezenfekte işlemiyle mikrobik ortamların oluşmasının önüne geçildiğinin altı çizilen açıklamada, Yıldırım'ın dört bir yanında dezenfekte çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yeşil alanlardan parklara, orta refüjlerden çevre zararlıları ile mücadeleye kadar oldukça kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. İlaçlama çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.