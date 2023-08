Bursa'da Yıldırım Belediyesi kadınların üretime dahil olarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına katkı sağlamak için 2 yılda 12 kadın kooperatifi ve 22 kadın girişimcilik merkezi açtı.BURSA (İGFA)- ‘Güçlü kadın güçlü toplum’ mottosuyla kadınlara yönelik önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın girişimcilik merkezleri ve kooperatifler ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor.

2021 yılından bu yana ilçeye 4’ü tarımsal 7’si ticari olmak üzere 11 kadın kooperatifi kazandıran ve 22 kadın girişimcilik ve eğitim merkezini hizmete sunan Yıldırım Belediyesi, ilçenin 12’nci kadın kooperatifi olan Hamamlıkızık Kadın Kooperatifi’ni kurdu. Yıldırımlı kadınlar verilen eğitimler ile meslek sahibi olurken ev ekonomilerine de katkı sunma imkânı buluyor. Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeyinde kadınların önemli bir yerinin olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadın kooperatifleri bir yandan kadınlara iş olanakları sağlarken diğer yandan da kadınlar için sosyal çıkış noktaları olmaktadır. Kadınların sosyal yaşamdaki rolünün etkinleştirilmesi adına kadın kooperatiflerinin iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimizin ve girişimcilik ve eğitim merkezlerimizin sayılarının artmasına katkıda bulunurken, kadınlarımıza verdiğimiz desteği de her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. İlçemize 2021 yılı mart ayından bu yana 12 kadın kooperatifi, 22 kadın girişimcilik ve eğitim merkezi kazandırdık” diye konuştu.

‘KOOPERATİFÇİLİĞİ DESTEKLİYORUZ’

Güçlü, marka değeri yüksek, üretimde söz sahibi bir Yıldırım hedefine kadınların desteğiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Dünyada var olan her şeyde kadınlarımızın yadsınamaz emeği var. Dünyada kadınların desteği, emeği olmadan başarıya ulaşmış hiçbir proje hiçbir çalışma yoktur. Günümüzün en temel sorunlarından olan tüketen toplum anlayışımızdan kurtulup üreten topluma dönüşmemiz de ancak kadınlarımızın desteği ile mümkün olacaktır. Kadınlarımıza yeni imkânlar oluşturacak, farklı bakış açıları kazandıracak, onların gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve kooperatiflerimiz kadınlarımıza bu konuda önemli kazanımlar sağlıyor. Her insanın olduğu gibi her kadının da bir hikâyesi vardır. Kadınlarımızın hikâyelerini daha güçlü bir şekilde yazmalarına katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızı kutluyorum” dedi.