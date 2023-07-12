Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım'a kazandırılan kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra; kurslar, online deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile öğrencilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrasında Tercih Danışmanlığı Merkezi ile gençlere yol gösteriyor.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi saat 10.00- 17.00 arasında hizmet veren Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran öğrenciler, ücretsiz rehberlik desteği alarak, lise tercihlerini yapabiliyor.

Yıldırım Belediyesi olarak gençleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet önceliği gençler ve çocuklarındır. Onlara yapılan yatırım geleceğe dikilmiş bir fidandır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz için Bursa’nın en güzel kütüphanesini ve okuma salonlarını ilçemize kazandırdık. Düzenlediğimiz programlarla gençlerimizin eğitimlerine katkı sağladık. Sınavın ardından da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Lise tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak ve mutlu hissedecekleri liselere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağı” diye konuştu.