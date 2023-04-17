Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen, TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibinin hazırlamış olduğu ‘Ramazan Geldi Hoş Geldi’ gösterisi Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi oldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Hüseyin Goncagül ve ekibini Yıldırım’da ağırladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda eğlendirerek öğreten Goncagül ve ekibi Yıldırımlı minikler tarafından büyük ilgi gördü.

Hüseyin Goncagül ve ekibi, iyilik ve bereket ayı Ramazan’ın neşesi oldu. Ünlü oyuncu ve ekibi, orta oyunundan meddahlığa geleneksel Türk Tiyatrosu’nun birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlarıyla Barış Manço’yu dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Doğaçlama olarak sahnelenen tuluat örnekleriyle sanatseverleri gülmekten kırıp geçiren Goncagül vatandaşların ilgi odağı oldu. Hüseyin Goncagül ve ekibi, Yıldırımlı miniklerden tam not aldı.