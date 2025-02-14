BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi 22. Cadde ve civarında 17 Şubat 2025 tarihinde (PAZARTESİ) 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

Kaynak: HABER MERKEZİ