Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Medresesi Yaz Akademisi üniversite öğrencilerini ağırlıyor. Seminerlere katılan öğrencilere ayrıca Bursa’nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtılacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin İlmi Etüdler Derneği (İLEM) paydaşlığı ile hayata geçirdiği Yıldırım Medresesi Yaz Akademisi “Bursa’dan Anadolu’ya İlim Köprüsü” teması ile başladı.

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) düzenlenen açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İLEM Başkanı Taha Eğri ve 35’i deprem bölgesinden olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve Bursa’dan 81 üniversite öğrencisi katıldı. BTÜ Ali Sürmen Konferans Salonu’nda 5 gün boyunca düzenlenecek seminerlerde; İ. Halil Üçer İslam Düşüncesine Giriş, Kübra Bilgin Tiryaki Ahlak Teorisi ve Güncel Sorunlara Bakış, Lütfi Sunar Türkiye’de Modernleşme ve Toplumsal Değişim, Hüseyin Mercan Modern Siyasal Düzen, Mehmet Aysoy Modern Dünya’da ve Hakikat İlişkisi, Taha Eğri Modern İktisadi Düzen ve Hasan Ramazan Yılmaz Son Dönem Türk Sinemasının Görsel Dili sunumlar gerçekleştirecek. Ayrıca katılımcılar için Bursa’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılacağı geziler düzenlenecek.

İNSANLIĞI İYİLEŞTİRMELİYİZ

Anadolu’nun farklı şehirlerinden misafirleri Yıldırım’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimiz, teknolojik alanda çok iyi işler çıkarıyor. Teknofest kuşağı diyebileceğimiz bu gençlerimiz, çalışmalarıyla adeta dünyaya damga vuruyor. Ancak bizler insanlığı barışa, sevgiye, merhamete, paylaşmaya hoşgörüye çağıran felsefeyi oluşturamazsak bunların hepsi gelip geçici işler olarak kalacak, insanoğlu bunların çok daha iyisini yapabilecektir. Teknolojik gelişmelerin anlam kazanabilmesi ve daha değerli hale gelebilmesi için insanlığı iyileştirecek bir anlayış bir felsefe ortaya koymak zorundayız. Bizim temel gayemiz dünyayı inşa ederken mini bir dünya olarak adlandırabileceğimiz insanı da inşa etmek. Yaz akademimizin bir nebze de olsa bu hedefe katkı sağlamasını umuyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Öte yandan İLEM Başkanı Doç. Dr. Taha Eğri, “Yaz Akademisi’ni Bursa’ya taşımamıza vesile olan Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Önemli bir fırsatı bize sağladılar. Bursa’nın manevi ortamı içerisinde gençlerimizle kucaklaşma imkânı sunulmuş oldu” diye konuştu.