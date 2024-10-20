Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Selçukbey Mahallesi sakinleriyle buluşup istek ve önerileri dinledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Selçukbey Mahallesi’ni ziyaret ederek bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz” dedi.

Her mahallenin öncelikli ihtiyaçları ve ana problemlerini tespit ettiklerini söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın her köşesine hizmet götürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Selçukbey Mahallesi’nde çalışmalarda sona geldiğimiz Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledik, hemşehrilerimizle buluştuk, esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve projelerimizle ilgili kendilerine bilgi verip fikirlerini aldık. Hepimiz için çok faydalı bir buluşma olduğu kanaatindeyim. Bu buluşmalarda ortaya konulan ortak akıl çok değerli. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.