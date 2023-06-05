Bursa'da Yıldırım Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte ilçedeki park ve bahçelerde yürüttüğü bakım tamirat, tadilat çalışmalarını yoğunlaştırdı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlardaki, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına hız verdi.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan parkları mevsimlik çiçeklerle renklendirilip canlandırılırken diğer taraftan da çapa, çim biçme, sulama gibi bakım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ayrıca parklarda yıpranan bozulan, oyun ve spor aletleri tamir ediliyor.

Yıldırım’daki mevcut yeşil alan miktarını 2 katı arttırma hedeflerinin bulunduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu hedefimiz doğrultusunda ilçemize 27 yeni park kazandırdık. 37 parkımızda yenileme çalışmaması gerçekleştirdik. 6 parkımızın da yapım çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ve belediyemizin yoğun çalışmalarıyla ilçemizdeki park ve yeşil alan miktarını 1 milyon 800 bin metrekareye yükselterek kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3,69 metrekareye çıkardık. 2024 yılına kadar ilçemizdeki mevcut yeşil alan miktarını yaklaşık 3 milyon metrekareye tamamlamayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını arttırıyoruz” diye konuştu.