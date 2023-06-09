Bursa'da Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü’nün özel sporcuları Bursa Özel Çocuklar Masa Tenisi Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı.BURSA (İGFA) - Kestel Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Bursa Özel Çocuklar Masa Tenisi Şampiyonası’nda 18 yaş altı erkeklerde Otizmli Sayit Can altın, kadınlarda Mental Elif Akyüz gümüş madalya alırken 18 yaş üstü kadınlarda Sudenur Aktığ gümüş madalya aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni başarılara imza atmak için gayretle çalışan özel çocukları antrenmanda ziyaret etti. Özel öğrencilerle masa tenisi oynayan Başkan Oktay Yılmaz, başarılı sporcularla kıyasıya yarıştıktan sonra gayretlerinden dolayı hem sporcuları hem de ailelerini de tebrik etti.

Başkan Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde verdiği spor hizmeti ile Yıldırım’ın ‘özel çocuklarına’ özel dersler verilerek becerilerinin geliştirilerek hayatlarına dokunulduğunu söyledi.

2020 yılından bu yana bin 102 özel gereksinimli çocuğa spor eğitim ve hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Türkiye'nin en büyük spor tesislerinden Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde toplumun her kesimine hizmet veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin arasında özel çocuklar için verilen eğitimler ise hizmetin en değerli kısmını oluşturuyor. Çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi için eğitimlerimiz birebir hoca eşliğinde başlıyor. 3 ay süren, genel spor becerilerinin aktarıldığı derslerin ardından, yetenekleri olan çocuklarımızı gruplara ayırıyor ve takımlar halinde müsabakalara hazırlıyoruz. Temel beceri eğitimlerinin ardından yeteneği olan çocuklarımızı branşlara yönlendirerek özel eğitimler gerçekleştiriyoruz. Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde eğitim alan 3 özel kardeşimiz, Bursa Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası’nda büyük başarı elde ettiler. Şampiyonaya katılan 3 sporcumuzdan 1’i altın, 2’si ise gümüş madalya kazanarak bizleri sevince boğdu. Her birini tebrik ediyorum” dedi.