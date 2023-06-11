Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerel belediye bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yollarda sağlıklaştırma çalışmaları yürütüyor.BURSA (İGFA) - 71 mahallede planlanan program dâhilinde yollara konfor getirmek için yoğun bir mesai harcayan Yıldırım Belediyesi, yaya ve araç trafiği bakımından yoğun bir şekilde kullanılan Mimarsinan ve Güllük Mahallesi’nin ardından Ortabağlar Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

5 bin 290 metrekarelik alana sahip Kıbrıs Caddesi ve Orbay Sokak’ta çalışmalarını tamamlayan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 6. Çelik Sokak’ta hummalı bir çalışma yürütüyor. Salı günü tamamlanması hedeflenen 8 bin 440 metrekarelik alana sahip Ortabağlar Mahallesi’ne, bin 600 ton asfalt serilerek modern bir görünüme kavuşacak.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

‘Daha güzel ve yaşanabilir bir Yıldırım’ için çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediye ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasında altyapı ve üst yapı çalışmaları sürdürüyor. Yıldırım’ın bütün cadde ve sokaklarında talep ve ihtiyaçlara göre eksiklikleri gideriyoruz. Mevcut yollarda yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ciddi ulaşım yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, daha yaşanabilir bir Yıldırım inşa etmek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Mimarsinan ve Güllük Mahallesi'nde arter niteliğinde olan cadde ve sokakların asfaltlarını yeniledik. Şimdi de aynı çalışmayı Ortabağlar Mahallesi’nde sürdürüyoruz. Salı gününe kadar bu mahallemizdeki çalışmaları da tamamlayacağız. Tüm imkânlarımızı seferber ederek Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.