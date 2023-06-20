Bursa-İzmir karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Bursa-İzmir karayolu TİGEM Karacabey harası yakınlarında, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin A.’nın kullandığı 03 L 23034 plakalı tır, İzmir yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyeti kaybedilince orta refüjde yan yattı. Tır yan yatmasının ardından sürüklenerek karşı şeridi kapatırken, Bursa istikametine seyir halinde olan Beyhan G.’nin kullandığı 16 T 6024 plakalı taksi tırdan yola saçılan yüke çarptı.

Kazanın ardından takside bulunan şoför Beyhan G., Mübeccel K. ve Şükran K. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mübeccel K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Şükran K. ve Beyhan G.’nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Beyhan G.’nin tedavisi Bursa Şehir Hastanesi’nde devam ediyor.

Bir süreliğine trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.